Após 15 anos, Rodrigo Faro volta à Globo para homenagear Angélica

O apresentador Rodrigo Faro apareceu na TV Globo para fazer uma homenagem para Angélica no programa 'Domingão'

Rodrigo Faro voltou à Globo neste domingo, 19, após 15 anos longe da emissora. A pedido de Luciano Huck, o apresentador gravou um depoimento para Angélica, homenageada no quadro 'Linha do Tempo', do programa 'Domingão com Huck'. A loira, aliás, completa 50 anos na próxima quinta-feira, dia 30.

Na atração, o apresentador da Record TV, falou sobre sua relação com Angélica. Os dois se conheceram quando eram crianças, quando trabalhavam como modelos. Além disso, chegaram a montar um grupo musical.

"A gente trabalhava junto quando criança, fazia todos os comerciais juntos. Um dia rolou um teste para montar um grupo musical, e não é que a gente foi aprovado. Esse grupo chamava Ultraleve. A gente ia para a porta de qualquer emissora esperando passar um diretor ou qualquer pessoa importante. Daí, um belo dia, a gente estava na porta da Manchete e veio o Maurício Sherman (1931-2019), e viu a Angélica. E, assim, começa a carreira dela como apresentadora", contou Faro, que atualmente comanda o programa 'Hora do Faro', na Record. Ele chegou na emissora em 2008.

Confira:

Angélica revê a afilhada após dois anos e se emociona

A apresentadora Angélica foi às lágrimas durante o Domingão exibido neste domingo, 19. É que ela foi homenageada pelo marido, o apresentador Luciano Huck. Logo no início do quadro, foi recriada a primeira aparição da loira na televisão, no extinto programa apresentado por Chacrinha.

De surpresa, a afilhada da loira apareceu no palco para interpretá-la. "Essa é a Bella, nossa afilhada, nossa sobrinha que mora em Vancouver", avisou Luciano Huck deixando a esposa perplexa com a surpresa, já que eles não a viam há quase dois anos. "Demorei pra reconhecer porque eu achei impossível... ela não estava no Canadá? Como que vocês transportaram ela? Eu tô louca pra te apertar. Essa eu não esperava, eu não estou acreditando. Você tá muito linda", disse a dinda coruja.