Ao vivo no 'Encontro', Scheila Carvalho comete gafe ao lado do marido: "Desculpa"

Scheila Carvalho comete gafe ao lado do marido; ela interrompeu fala e se desculpou com o público

A dançarina Scheila Carvalho passou por uma situação inusitada no Encontro exibido na manhã desta sexta-feira, 4. É que ela acabou protagonizando uma gafe ao lado do marido, o cantor Tony Salles.

Enquanto conversava com Patrícia Poeta, ela foi questionada sobre os muitos anos de relacionamento ao lado do cantor baiano. Ela então começou a relatar a história de amor que os dois construíram. "A gente namorou bastante. Foram seis anos", disse ela.

A morena interrompeu o raciocínio porque foi vítima de uma falha: seu celular disparou um alarme ao vivo, o que a obrigou a lutar para impedir o barulho. "Ô gente, desculpa aí. Deu um alarme no celular aqui. Na hora", lamentou ela.

Patrícia Poeta então não se incomodou com a situação. "Programa ao vivo é isso", disse ela. Scheila Carvalho então seguiu exaltando o relacionamento longo dos dois que rendeu uma filha, a fofíssima Giulia Carvalho. "São 22 anos juntos, namorou seis anos, começou morando juntos e foi uma coisa atrás da outra", comentou ela.

Filha do casal comemorou 13 anos

Musa do É o Tchan, a musa Scheila Carvalhorealizou em julho uma festa caprichada para comemorar o aniversário de 13 anos da linda Giullia Carvalho. A pequena entrou na adolescência e surgiu em família.

Ao lado do pai, o cantor baiano Tony Salles, ela impressionou os fãs com sua beleza. Estilosa e feliz da vida, ela apareceu radiante com o momento feliz. No momento do "parabéns", o casal famoso posou ao lado da herdeira.

"Meu amor, o tempo voa e parece que foi ontem que segurei você nos meus braços pela primeira vez. Hoje, celebramos mais um ano da sua vida e agradeço a Deus por cada momento compartilhado. Parabéns, minha filha!", disse a morena nas redes sociais.