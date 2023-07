Filha de Scheila Carvalho ganha festa luxuosa para comemorar 13 anos: "O tempo voa"

Filha de Scheila Carvalho ganha festa luxuosa; ela está enorme e toda estilosa

Musa do É o Tchan, a musa Scheila Carvalho realizou na noite desta terça-feira (4) uma festa caprichada para comemorar o aniversário de 13 anos da linda Giullia Carvalho. A pequena entrou na adolescência e surgiu em família.

Ao lado do pai, o cantor baiano Tony Salles, ela impressionou os fãs com sua beleza. Estilosa e feliz da vida, ela apareceu radiante com o momento feliz. No momento do "parabéns", o casal famoso posou ao lado da herdeira.

"Meu amor, o tempo voa e parece que foi ontem que segurei você nos meus braços pela primeira vez. Hoje, celebramos mais um ano da sua vida e agradeço a Deus por cada momento compartilhado. Parabéns, minha filha!", disse a morena nas redes sociais.

Scheila Carvalho ainda se declarou. "Que este novo ciclo seja repleto de sorrisos, conquistas e muita felicidade. Te amo infinitamente!", completou ela. Tony Salles também se declarou à filha. "Te amamos pra vida toda, meu amor", escreveu.

Veja abaixo fotos da festa:

