Tragédia! Irmão do cantor Tony Salles é morto em operação policial

Irmão do cantor Tony Salles é morto em operação policial; ele é casado com a dançarina Scheila Carvalho

Morreu nesta quinta-feira (18) o irmão do cantor Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé. Ele foi assassinado em uma ação policial em Salvador. As informações são de sites locais que informam que ele não resistiu.

Conhecido pelo apelido Coquinho ou Coquito, ele foi morto durante a Operação L icuri, perpetrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador. Ele é suspeito de chefiar o tráfico em um dos bairros da capital baiana.

Tony Salles é casado com a eterna morena do É o Tchan, ScheilaCarvalho. As primeiras informações dão conta de que o cantor não era próximo do irmão, que tinha laço sanguíneo apenas por lado do pai.

Segundo informações da DHPP, a Operação Licuri cumpriu 30 mandados de busca e apreensão nos bairros Alto da Terezinha, Curuzu, Ilha Amarela, Itapuã, Plataforma, Praia Grande, Sete de Abril, Sussuarana e Uruguai, em Salvador; no município de Simões Filho e na cidade de São Paulo.

