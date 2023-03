Scheila Carvalho curte as férias em Orlando com a família

Scheila Carvalho e Tony Salles tiram férias com a filha após a rotina intensa do Carnaval em Salvador

A dançarina Scheila Carvalho e o cantor Tony Salles aproveitaram alguns dias de folga para marcar uma viagem de férias em família. Depois da rotina intensa de compromissos no Carnaval de Salvador, na Bahia, os dois embarcaram para Orlando, na Flórida, Estados Unidos, com a filha, Giulia, de 12 anos.

Os três curtiram os dias de férias com muita agitação em parques de diversão da região. Inclusive, eles contaram com a companhia da amiga e especialista em parques Anastácia Nascimento, que foi a responsável por cuidar de todos os detalhes da viagem da família famosa.

Antes da ida para os parques de diversões, a família também fez um cruzeiro e a dançarina registrou tudo nas redes sociais. Scheila Carvalho mostrou fotos da família durante a viagem especial pelas Bahamas. "Em algum lugar do oceano", disse ela na legenda de um post.

Scheila Carvalho e Sheila Mello recriam figurinos do 'É o Tchan'

As dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello (44) se encontraram no carnaval de Salvador nesta segunda-feira, 20. As duas marcaram presença no trio elétrico da cantora e dançarina Carla Perez (45) e aproveitaram para homenagear o grupo É o Tchan. Elas recriaram os antigos figurinos do grupo e deram um spoiler para os fãs nas redes sociais.

Em um vídeo, as duas apareceram rebolando e mostraram os corpos sarados e curvilíneos. “Se uma Sheila é bom, imagina duas? É maravilhoso!”, disse a loira na legenda.

Logo depois, Mello comentou sobre a emoção de homenagear o grupo É o Tchan. “Estou tão emocionada, representar uma passagem da minha vida, que foi uma das mais importantes, e ainda mais nesse lugar especial, que foi um divisor de águas na minha vida, o carnaval de Salvador. Fiquei muito feliz com o convite da Carla de subir no trio elétrico e confraternizar nessa história escrita a tantas mãos e pernas, no caso. Eu estou muito feliz! A minha expectativa é que seja lindo esse encontro, para comemorar essa história que está na vida do brasileiro”, disse ela.

Por sua vez, Scheila Carvalho comemorou a oportunidade de dançar com Sheila Mello e Carla Perez. “Hoje vai ser incrível, as três juntas”, declarou.