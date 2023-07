Antes de morrer, Senna disse tudo o que pensava sobre Marlene Mattos: "Complicada"

Senna disse tudo o que pensava sobre Marlene Mattos em entrevista; relembre

A volta da relação entre Marlene Mattos e Xuxa Meneghel aos holofotes nesta semana fez os fãs relembrarem uma entrevista na qual Ayrton Senna fez comentários polêmicos sobre a ex-empresária da apresentadora.

Em 1990, ele conversou com a 'Playboy' e insinuou que sua ex-namorada era mantida protegida e focada no trabalho por pessoas próximas. Ele contou na época que conseguiu criar uma intimidade com a loira.

"O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão, e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele. Conheci coisas muito, muito particulares no interior da Xuxa. Como ela, eu também sou especial. Apesar disso, era difícil. A Xuxa não dá condições para o relacionamento. Não tem tempo de pensar para valer em uma família, em ter seu baixinho, sua baixinha. Essas coisas não caem do céu. Ela sonha, mas não trabalha para mudar sua vida", disse.

Na conversa, Senna também foi questionado se era verdade que Marlene Mattos havia tentado usar o namoro entre os dois para gerar notícias na mídia. Ele desconversou. "É uma personalidade... complicada", afirmou.

O jornalista também questionou o piloto sobre os boatos de que ele teria pedido a mão de Xuxa em namoro para a empresária. Ele negou. "Entrei em contato com a Xuxa através da Marlene, a quem pedi o telefone dela. Mas nunca a pedi em namoro para ninguém", contou rindo. Ao final, ele ainda deixou claro que ela não era simpática ao namoro. "Ela não ajudou nem um pouco", disparou.

Xuxa disse que terminou após pressão de Marlene Mattos

Em uma entrevista ao Quem Pod, Pode, Xuxa Meneghel revelou o motivo do relacionamento ter chegado ao fim. A artista contou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fez-lhe uma imposição. “Ela disse para mim: ‘você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje”, explicou.