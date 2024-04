Antes de deixar SBT, Chris Flores se afastou após ataques e entrevista polêmica

Após enfrentar críticas por entrevista, Chris Flores se afastou e ficou meses sem aparecer antes de encerrar seu contrato com SBT; relembre

Nesta sexta-feira, 19, Chris Flores anunciou que encerrou seu contrato com o SBT ao Notícias da TV. Em um comunicado, a apresentadora revelou que deixou a emissora por não se identificar mais com o tipo de conteúdo que estava produzindo no 'Fofocalizando'. No entanto, ela ficou meses afastada antes de bater o martelo na decisão. Relembre os acontecimentos a seguir:

Em agosto do ano passado, Chris se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais depois de conduzir uma entrevista polêmica com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, no programa vespertino. Na época, a atriz estava em destaque após romper relações profissionais com os pais e anunciar que havia renunciado todo seu patrimônio em favor deles.

Só pelo fato da mãe da Larissa Manoela responder a pergunta da Chris Flores com outra pergunta já da pra saber que é verdade a história. pic.twitter.com/FZ7R93De3q — Matheus (@odontinho) August 20, 2023

Durante a entrevista, Silvana negou as acusações da filha e foi consolada pela apresentadora, que se sensibilizou com o drama da família, mesmo após a atriz apresentar provas. Por isso, a entrevista repercutiu nas redes sociais. Chris recebeu muitas críticas e ataques pesados, mas contou com a defesa de um grande nome da emissora, Ratinho.

“Gente, ela conseguiu dar um furo de reportagem sobre o assunto do momento. Por isso, eu quero lhe dar os parabéns. Você mostrou capacidade e profissionalismo na entrevista com a mãe da tal Larissa Manoela”, disse o apresentador em seu programa. Na época, Chris fez uma de suas últimas aparições e chorou ao vivo ao agradecer o apoio do veterano.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", a comandante da atração desabafou aos prantos.

Pouco tempo após a polêmica, Chris desapareceu de vez e não foi mais vista comandando o programa nas tardes da emissora. Após muito mistério, a assessoria revelou que ela estava afastada para concluir o curso de História na faculdade e retornaria após a conclusão dos estudos, o que nunca aconteceu. Agora, ela revelou o fim do contrato com a emissora da Silvio Santos.

🚨AGORA: Após 7 anos, Chris Flores deixa o SBT. pic.twitter.com/cqWcFnmgMh — TeleLigados Na Tv (@TeleLigadosNaTv) April 19, 2024

Chris Flores fala sobre fim do contrato com SBT:

Depois de 7 anos de trabalho, Chris Flores conversou com os executivos da emissora e decidiu romper o contrato de comum acordo, informou o site Notícias da TV. A apresentadora contou que se afastou do programa Fofocalizando no final do ano passado porque não se identificava mais com a cobertura de celebridades e quer se preparar para uma nova fase; aos detalhes!