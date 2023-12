Angélica revela que já foi vítima de abuso patrimonial

Assim como Naiara Azevedo e Susana Werner, a apresentadora Angélica conta que já sofreu com o abuso patrimonial: ‘Tive que processar'

A apresentadora Angélica surpreendeu ao contar que também já foi vítima de abuso patrimonial. Em entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, ela contou que já precisou tomar as rédeas de sua carreira ao descobrir atitudes erradas de quem cuidava de seu patrimônio.

“Tive que processar empresário, fui roubada, tudo aquilo que a gente ouve tanta gente falar, aconteceu comigo também. E os meus pais tendo que gerenciar isso, colocando advogados, isso e aquilo”, disse ela.

E completou sobre ter sofrido golpes ao longo de sua carreira. “Eu não sou de uma família de artistas. Eles foram tateando o que tinha que ser feito, foi muito na intuição. Eles não eram empresários que poderiam cuidar de uma carreira como virou a minha. Eles contavam com a ajuda de algumas pessoas, e em alguns momentos aconteceram alguns golpes, sim”, relembrou.

Além disso, a loira relembrou quando a sua família e seu trabalho se misturaram demais e ela percebeu que precisava separar os setores de sua vida. "Nunca tive esse tipo de problema, mas em algum momento começou a me incomodar a relação profissional. Numa mesa de Natal, eu ser o centro das atenções, sabe? Aquilo começou a fazer mal, o meu trabalho ser sempre a pauta em casa. Foi distanciando um pouco a família e virando tudo o trabalho. Eu virei uma empresa", afirmou.

O assunto de abuso patrimonial foi abordado no mundo das celebridades nas últimas semanas por causa de casos envolvendo artistas famosas. A cantora Naiara Azevedo acusou o ex-marido de abuso patrimonial e de impedi-la de fazer shows por causa dos equipamentos que eles compraram em sociedade. Além disso, a atriz Susana Werner também citou o abuso patrimonial ao falar sobre o fim do casamento com o goleiro Julio Cesar.

Angélica sofreu muito com a carreira sendo administrada por outras pessoas?



No #RodaViva, a apresentadora falou sobre assédio patrimonial, e sobre processos que enfrentou ao longo da vida.



"Eu não sou de uma família de artistas, meus pais agiram muito na intuição" pic.twitter.com/lU3vyDH62e — Roda Viva (@rodaviva) December 12, 2023

Angélica surge com Eva e Luciano Huck

A apresentadora Angélica e o marido, o apresentador Luciano Huck, curtiram uma tarde especial na companhia da filha, Eva Huck, neste sábado, 9. Eles foram conferir a apresentação de final de ano da escola da herdeira, que apareceu com o figurino especial do show que fez com suas colegas no palco.

Os três foram fotografados na saída do teatro em um shopping no Rio de Janeiro e esbanjaram simpatia quando foram reconhecidos pelos fãs que estavam no local.

Eva já demonstrou que tem talento para as artes. A menina adora cantar e dançar e diz que quer ser estrela da Broadway, que é um grande polo de teatro nos Estados Unidos.