Recém-separada, Susana Werner diz que foi vítima de abuso patrimonial

Depois de anunciar o fim do casamento com Julio Cesar, Susana Werner faz nova declaração e cita abuso patrimonial: ‘O amor não é tudo’

A atriz e empresária Susana Werner fez um novo desabafo nas redes sociais após anunciar o fim do casamento com o goleiro Julio Cesar, com quem ficou casada por mais de 21 anos. Ela revelou que foi vítima de abuso patrimonial.

A declaração aconteceu nos stories do Instagram, nos quais ela contou que nunca esbanjou dinheiro e que reconheceu a situação que vivia após ver o caso da apresentadora Ana Hickmann - que também se separou recentemente após acusar o ex-marido de violência física e patrimonial. Werner contou que não conseguiu conquistar itens materiais ao longo dos anos, mas que quer fazer isso agora, após a separação.

"Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Não tenho do que reclamar. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa. Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. Eu tenho poucas coisas de marca e simples. Sempre fui muito de boa. Moro há 20 anos na Europa. Se não tivesse pelo menos umas dez bolsas de marca, né? Mas não passam de R$ 2 mil. Sempre fui tranquila. A gente consegue com muita luta. O negócio do meu pai, da obra, deve ter sido, sei lá uns R$ 20 mil reais. Quebrar toda a sala dele, passar fiação... Não foi pouco, não. Como que eu ia pagar isso? Só se conseguisse pagar no cartão de crédito, e não ia conseguir. A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer, mas está de mãos atadas sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo", disse ela.

E completou: "Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter uma casinha decorada, um apartamento decorado. Se eu mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há nove anos. Há nove anos, fizemos até um desenho, pedimos para um arquiteto maravilhoso do Brasil desenhar. Tem uns cinco anos que ele desenhou, mas nunca saiu do papel esse projeto. Ele tem as ideias dele, teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas. Fui saber no ano passado. É muita coisa".

View this post on Instagram A post shared by SPLASH UOL (@splash_uol)

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Na manhã deste domingo, 10, por meio das redes sociais, Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

"Agradeço de coração a todas as mensagens. Nunca vou me fazer de vítima, não sou coitadinha. Sou uma pessoa forte, feliz, que trabalha, que ajuda o próximo, e sou uma pessoa de Deus. Eu não preciso de mais nada nessa vida, nem de homem”, completou.

Vale lembrar que Susana Werner e Julio Cesar viveram uma crise no relacionamento há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Agora, o fim definitivo foi decretado por eles.