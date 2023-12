Traição? Susana Werner reage aos rumores sobre separação de Julio Cesar

A atriz e empresária Susana Werner é questionada sobre motivo da separação após post sobre traição e dá resposta, diz colunista

A atriz Susana Werner virou assunto nas redes sociais neste domingo, 10, ao anunciar o fim do casamento de 21 anos com o goleiro Julio Cesar, com quem teve dois filhos. Agora, ela reagiu aos rumores de que uma traição poderia estar envolvida com o motivo da separação.

De acordo com o colunista Leo Dias, Werner fez um post há poucos dias sobre traição. Na época, o post compartilhado por ela dizia: “O cara te enganou, te traiu, traiu a família, os filhos, deu mal exemplo à filha. Quem foi traído não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, a própria família, as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você”.

Agora, em conversa com Leo Dias, Susana disse que não sabe de supostas traições no seu casamento. “Não que eu tenha provas ainda, mas também não procuraria, não sou esse tipo de mulher. Se eu sonhar já estou pulando fora”, afirmou ela. Por enquanto, ela não revelou o motivo do fim do casamento.

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Na manhã deste domingo, 10, por meio das redes sociais, Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

"Agradeço de coração a todas as mensagens. Nunca vou me fazer de vítima, não sou coitadinha. Sou uma pessoa forte, feliz, que trabalha, que ajuda o próximo, e sou uma pessoa de Deus. Eu não preciso de mais nada nessa vida, nem de homem”, completou.

Vale lembrar que Susana Werner e Julio Cesar viveram uma crise no relacionamento há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Agora, o fim definitivo foi decretado por eles.