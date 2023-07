Ana Maria Braga surpreende ao mostrar os netos em fotos inéditas

No Dia dos Avós, Ana Maria Braga surpreende ao exibir cliques raros dos netos

A apresentadora Ana Maria Braga provou ser uma vovó bem coruja. Nesta quarta-feira, 26, a loira fez questão de comemorar o Dia dos Avós e compartilhou cliques inéditos dos netinhos. A famosa ainda exibiu um dos vídeos durante o Mais Você.

Em seu programa, a comunicadora global exibiu o registro de um dos netinhos, Varuna, de dois anos, tocando um violão de brinquedo e se derreteu toda pelo pequeno, que é herdeiro de Mariana Maffei.

"Hoje de manhã eu recebi [um vídeo]. Quem sabe esse menino que você vai ver agora não vira um Mick Jagger no futuro. Leva jeito, né? Toca o violão invertido e vai cantando. Aí, eu fui descobrir que música é essa que inspirou ele. É O Peru, de Vinicius de Moraes", falou ela orgulhosa.

Na rede social, Ana Maria compartilhou os cliques de todos os netos, Joana, Bento, Maria e Varuna e celebrou a data. "Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem ter feito nada para isso, de repente lhe caem do céu. É, como dizem os ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. Filho de filho, mais filho que o filho mesmo...”. Essas palavras escritas por Rachel de Queiroz em “A Arte de ser Avó” traduz muito bem o grande milagre que é se tornar avó. Joana, Bento, Maria e Varuna, amo vocês e logo chega mais um para alegrar ainda mais as nossas vidas. Feliz dia dos avós. Que Santa Ana abençoe a todos", escreveu a famosa.

A apresentadora tem dois filhos, Mariana Maffei e Pedro Maffei, ambos do casamento que ela teve com o economista Eduardo Carvalho. Recentemente, ela desabafou sobre um momento difícil que encarou com os herdeiros. "Acho que foi um dos piores dias da minha vida quando eles saíram, porque resolveram, coincidentemente, sair os dois. Eles estavam muito bem, tinham mais de 18 anos, combinaram e, de repente, sentaram na minha frente e disseram assim: “Olha, mãe, a gente estava pensando em morar juntos'", a apresentadora iniciou o relato.

Veja as fotos e o vídeo dos netos de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga exibe foto de gravação para a Record TV

A apresentadora Ana Maria Braga viveu um momento histórico em sua carreira nesta terça-feira, 25. Isso porque ela participou de uma gravação especial para a Record TV após ter uma autorização especial da Globo para aparecer na emissora concorrente.

A Record TV celebrará seus 70 anos e decidiu reunir grandes artistas que fizeram parte da história do canal em sua existência. Assim, Ana Maria não poderia ficar de fora devido ao sucesso no início da carreira dela na TV com o programa Note e Anote.

Para isso, a comunicadora veterana foi entrevistada pelo repórter Michael Keller em um estúdio de TV para a gravação do especial. Nas redes sociais, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores. “Hoje gravando o Record 70 anos com meu amigo Michael Keller para o Domingo Espetacular”, afirmou ela.

Ana Maria Braga assumiu o comando do programa Note e Anote no ano de 1993 e se tornou um sucesso da TV brasileira. A atração tinha quadros de culinária, artesanato e entrevistas. Ela deixou a atração 1999, quando foi contratada pela Globo para lançar o programa Mais Você, que está no ar até hoje.