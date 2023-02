Filha e netas de Ana Maria Braga ficam ilhadas no litoral de São Paulo

Filha e netas da apresentadora Ana Maria Braga ficam presas após deslizamentos causados por fortes chuvas no litoral

Nesta terça-feira, 12, a apresentadora Ana Maria Braga (73) revelou em uma declaração ao Mais Você que sua filha Mariana Maffeis e suas netas Joana e Maria estão ilhadas no litoral de São Paulo por conta dos deslizamentos causados pelas fortes chuvas na região.

Durante o relato no programa que comanda, a famosa revelou como está desesperada com a situação, abrindo seu coração sobre o temporal que atingiu as praias paulistas, que já deixou, até o momento, 44 mortos.

“Eu tô aqui acompanhando com o coração na mão, porque parte da minha família, Mariana [filha] e as crianças estão lá em Barra do Sahy sem poder sair ainda. Agora que a telefonia se estabeleceu e a gente está podendo trocar ideia, mas está faltando de tudo lá: água, supermercado”, começou a comunicadora.

“Foi realmente muito assustador. Foi uma chuva que começa com um pouco de vento e depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira. Você via o desespero de todo mundo de um lado e de outro”, completou, revelando que conseguiu deixar a região afetada a tempo. Ela ainda disse que a viagem de volta levou mais de 7 horas. Ana estava passando o feriado de carnaval em Barra do Sahy e ficou bastante assustada com o que viu na cidade de São Sebastião.

Ana Maria Braga é diagnosticada com Covid-19 pela terceira vez: "Noite difícil"

Ao voltar para casa, Ana Maria decidiu fazer um teste de Covid-19, por conta dos sintomas gripais que estava sofrendo. E testou positivo, pela terceira vez. "Eu estava me sentindo gripada, tive uma noite difícil. Cheguei em casa e falei que ia tomar remédio. Fiz o teste ontem à tarde e estou com Covid", disse. "É muito mais fraco agora, não é aquela primeira Covid que tive, ainda mais porque tomei todas as vacinas. É o cansaço, é uma coriza", explicou.