Ana Maria Braga revela período longe do Mais Você e diz quem vai ficar no seu lugar

Ana Maria Braga anuncia suas férias da TV e revela quem vai assumir o comando do 'Mais Você' em sua ausência

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que vai sair de férias nas próximas semanas do programa Mais Você, da Globo, e a emissora já escolheu quem vai substituí-la. Durante a edição desta sexta-feira, 11, a comunicadora contou que vai ficar duas semanas afastada da atração junto com o personagem Louro Mané.

Assim, o Mais Você será apresentado por Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que são os substitutos de Ana Maria Braga há algum tempo .

"Antes de encerrar, eu queria contar que o Lourinho e eu sairemos de férias por duas semanas. Nesse período, a Talitha Morete e o Fabrício Battaglini estarão aqui, cuidando do 'Mais Você'. Eu voltarei ao ar no dia 28 de agosto, morrendo de saudades. Fiquem bem e até lá", disse ela.

Ana Maria Braga negou sua saída da Globo

Nesta semana, Ana Maria Braga foi alvo de rumores de que poderia sair da Globo em breve. Ao vivo no Mais Você, ela desmentiu os rumores e revelou que ficou chateada com os boatos.

“Ontem foi uma notícia falsa que estava circulando e eu não aguentei e fui para as redes sociais. Mas como aqui é o meu caminho de falar com todo mundo que está ligadinho aqui no Mais Você. Eu não vou parar de trabalhar, não estou saindo da Globo, tudo isso não tem o menor fundamento. É uma notícia desagradável e a gente fica se perguntando que tipo de jornalismo é esse que publica sem checar, que não cita fonte e que mesmo assim é repercutido por veículos até idôneos. Ontem, em poucos minutos, essa desinformação estava multiplicada na mídia do país inteiro”, disse ela.

E completou: “Dificilmente eu comento essas besteiras, mas dessa vez ultrapassou os meus limites porque trouxe insegurança para um monte de gente que é ligada aqui, ao Mais Você, são as responsabilidades sociais que nós temos com os amigos, com as pessoas que trabalham com a gente e que têm família, com os projetos que a gente está tocando, que estão em andamento, que começam a ser questionados e com razão. Tudo por causa dessa boataria. Não é só para mim, não. Não estou defendendo o meu aqui, não, eu estou preocupada com as pessoas que me rodeiam. Desculpa fazer o desabafo, é que tem uma hora que a gente cansa de ficar vendo essa tal de fake news, ou mentiras circuladas aí. O que é importante é aqui que eu falo e é aqui que eu sempre falarei, não acreditem em tudo o que leem”.

Por fim, ela desabafou: “Me poupem, por favor, deixem a gente trabalhar em paz aqui”.