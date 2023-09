Ana Maria Braga mostra bastidores das receitas do “Mais Você”: “Testamos 15 vezes”

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou em suas redes sociais um vídeo com os bastidores das receitas do programa “Mais Você”

Nesta terça-feira, 5, Ana Maria Braga surpreendeu os seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que mostrava os bastidores do programa “Mais Você”. O clipe mostrava como as receitas mostradas pela atração diária da Rede Globo são escolhidas.

“Para uma receita estar aqui em cima... Esse pudim por exemplo, deve ter sido testado umas 15 vezes”, começa dizendo o chef Cadu de Oyá no clipe em que surge acompanhado da nutricionista Daniela Meira. A dupla trabalha nos bastidores do Mais Você.

A nutricionista do Mais Você revelou como uma receita é escolhida para entrar no programa apresentado por Ana Maria: “A receita surge de diversas maneiras, pode ser de um vídeo que a gente tenha visto na internet, ou na televisão mesmo, ou uma leitura”. E o chef adicionou: “Gosto de falar muito de uma receita que tem um produto da época, ou algo que está sobrando na cozinha”.

“As pessoas acham que a Ana cozinha no dia, não. A receita nasce, na verdade, uns 15 dias antes dela ir para o ar, as vezes até um mês”, ainda revelou Daniela sobre o processo para que um prato vá ao ar no programa matinal da Globo.

A nutricionista do programa ainda deu detalhes sobre a participação de Ana, que estava de férias recentemente, em todo esse processo de escolha das receitas: “A Ana participa de todos os processos. A criação nossa é livre, aqui na degustação ela fala: ‘Pode ser uma sobremesa?’, ‘Pode ser um pudim?’, ‘Vamos pensar no pudim porque vai leite, ovo’. Então ela participa ativamente de tudo”. “Ela tem as receitas, leva para casa, ela faz em casa”, ainda comentou Daniela.

“Nosso objetivo é que isso aqui [o prato] esteja na casa do telespectador da Ana. Então é uma responsabilidade muito grande, precisa ser testado”, comentou o chef Cadu. “[A receita] tem que ser bonita e gostosa, a gente já parte desse pressuposto. Nunca vai ser feia ou ruim. Ser bonita e gostosa não vende, ele já é. Ela ter que ser de fácil acesso e diferente, com algum ‘pulo do gato’”, também comentou Daniela.

Na legenda do vídeo, Ana Maria comentou: “O nosso processo criativo é bastante diversificado, mas também muito cuidadoso”. Ana ainda aparece nos vídeos de bastidores provando uma receita que pode ir ao ar, e fazendo críticas ao prato.

