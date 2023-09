Ana Maria Braga manda retirar matéria do ar após imagens fortes: "Fiquei impactada"

Ana Maria Braga manda retirar matéria após programa exibir cenas fortes; entenda o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga mandou interromper a exibição de uma matéria durante o Mais Você exibido nesta quarta-feira, 6. A exibição de imagens fortes deixou a global com o estômago embrulhado.

Tudo começou quando a loira atualizou os telespectadores sobre a tragédia causada pela checada de um ciclone extratropical no sul do Brasil. Foi então que a atração mostrou imagens de uma ovelha que morreu pendurada em fios de alta tensão. O caso foi registrado em Muçum, no Rio Grande do Sul.

"Olha isso, uma ovelha ficou pendurada na rede elétrica depois do nível da água atingir aquele tamanho. Ficou submersa depois da chuva. Os governos confirmaram que essa imagem é real. Quem está dando um duro, também, são os jogadores...", disse.

Foi então que a loira não conseguiu continuar a reportagem e pediu o fim da exibição "Vou mudar de assunto, fiquei impactada com a imagem dessa ovelha", declarou ela.

Ana Maria Braga ainda pediu assistência imediata para todos os atingidos. "Eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos dirigentes, porque é um momento de extrema necessidade no sul do país. Eu não consigo ver essas imagens, saber dessas notícias, e não me colocar no lugar dessas pessoas. Imagina se isso tivesse acontecido com você, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias", completou.

Ana Maria Braga, figura icônica da televisão brasileira, está à frente da atração desde 1999. Além de se consolidar como uma das personalidades mais queridas da Globo, a comunicadora também se destaca por sua autenticidade e franqueza. Sempre honesta, ela já protagonizou diversos momentos inusitados ao vivo no programa.

