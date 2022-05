Ana Maria Braga entrega emoção: ''Coração quase parou''

Apresentadora Ana Maria Braga recorda primeiro encontro com novo Louro do 'Mais Você' e diz o que pensa sobre virar meme na internet

Redação Publicado em 22/05/2022, às 18h57

Ana Maria Braga está presente na bancada do Dança dos Famosos, deste domingo, 22! Durante o início do quadro, a apresentadora recebeu diversas homenagens e levou seu novo companheiro, o Louro Mané, para lhe fazer companhia.

Ana Maria Braga fala sobre primeiro encontro com Louro Mané durante o 'Domingão':

Ao ser questionada pelo apresentador Luciano Huck (50) sobre ter um novo parceiro de palco, a loira não poupou palavras e a emoção ao falar sobre essa nova "etapa", afinal, ela dividiu o palco da atração por 24 anos com o papagaio do ator Tom Veiga (1973-2020).

"É muito bom! Eu confesso que, depois de quase 2 anos, a primeira vez que a gente foi se encontrar oficialmente, o coração quase parou de saudades, de amor e de muita esperança principalmente! Esse filhote que está se revelando um artista e um ser humano por trás do Louro, da melhor qualidade. Eu tenho muita sorte na vida", falou Ana Maria Braga.

Ana Maria Braga e diz o que pensa sobre virar meme na internet:

Sem deixar a diversão de lado, Ana Maria foi apresentada a atriz Luiza Góes, conhecida por imitar diversas celebridades no TikTok, incluindo as frases motivacionais motivacionais apresentadora. Sempre divertida, ela falou que é

"Muito bom! Vai ser meme para quanto é lado agora. Adorei", disse ela rindo. "É uma delícia a gente aprender a rir da gente. A vida vai ensinando que poucas coisas são tão importantes quanto a gente ter as pessoas do lado da gente, ajudar os amigos. Tudo isso faz parte da vida que você leva, do que você é, se orgulhar disso. Eu gosto muito", concluiu ela.