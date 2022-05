Taís Araújo cita 'polêmica da abóbora' ao encontrar Ana Maria Braga

Taís Araújo relembra prato com abóbora do programa Mais Você ao reencontrar Ana Maria Braga: 'Nunca mais'

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 16h30

A atriz Taís Araújo divertiu seus seguidores ao resgatar um momento inusitado de uma participação no programa Mais Você, da Globo, comandado por Ana Maria Braga. Nesta semana, as duas se reencontraram na gravação do programa Domingão com Huck e ela comentou sobre a polêmica quando se recusou a comer um prato que tinha abóbora.

No reencontro, as duas foram juradas do quadro Dança dos Famosos e Taís compartilhou a foto no Instagram. Na legenda, ela disse: “Nos encontramos na mesa de jurados da Dança dos Famosos, no Domingão, e ficamos combinadas que entre nós nunca mais terá abóbora”.

Relembre a 'polêmica da abóbora' de Taís Araújo com Ana Maria Braga

O momento da recusa de Taís aconteceu em 2017, quando foi entrevistada no Mais Você e ficou para provar a receita do dia. Porém, a receita era de nhoque de abóbora e a atriz não gosta do legume. Na atração, Ana Maria disse que Taís iria adorar, e ela negou. “Não vou adorar! Não gosto de abóbora, não como abóbora”, declarou. A apresentadora ainda brincou: “Convido essa moça que amo e admiro tanto, chego aqui e o santo dela não come abóbora?”.