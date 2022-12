Ana Maria Braga fala sobre a internação de Dennis Carvalho: 'Infecção generalizada'

Ana Maria Braga manda energia positiva ao contar sobre a saúde do diretor e ator Dennis Carvalho

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao falar sobre a internação do ator e diretorDennis Carvalho em um hospital no Rio de Janeiro. No final do programa desta quinta-feira, 29, ela mandou um recado especial para o amigo e contou que ele está hospitalizado desde segunda-feira, 26, e foi diagnosticado com quadro de infecção generalizada.

“Quero mandar um beijo muito especial e muita força para o meu querido amigo Dennis Carvalho, que está internado no Rio de Janeiro. Ele deu entrada no hospital na última segunda-feira, dia 26, logo depois do Natal, com um quadro de infecção generalizada. O Dennis fez 28 novelas como ator, 36 novelas como diretor e é um ícone, um exemplo da TV brasileira. Ele já tomou café da manhã comigo aqui no programa várias vezes”, disse ela.

E completou: “E a gente está aqui na torcida, mandando muita energia positiva para ele e para toda a sua família para que ele se recupere logo. Dennis, vamos comemorar mais um café da manhã em 2023, juntos aqui, tá bom?”.

Vale lembrar que Dennis Carvalho chegou na TV Globo em 1975 para ser ator. Ele atuou em várias novelas, como Malu Mulher, Brilhante e Brega e Chique. Além disso, ele também foi diretor de diversos projetos, como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado. O trabalho mais recente dele na Globo foi Segundo Sol, de 2008.

O artista é pai de Leonardo Carvalho, fruto do relacionamento com Christiane Torloni, Tainá, da relação com Monique Alves, e Luiza, do relacionamento com Deborah Evelyn.