Aos 75 anos, Dennis Carvalho está internado no Rio de Janeiro, diz colunista

Quadro de saúde de Dennis Carvalho inspira cuidados e ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro

O diretor de TV e ator Dennis Carvalho está internado em um hospital no Rio de Janeiro, informou o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo. De acordo com o jornalista, o artista foi diagnosticado com septicemia e seu quadro de saúde é grave e delicado.

A septicemia é uma inflamação que se espalha pelo organismo após uma infecção, que, na maioria das vezes, é causada por uma bactéria. Ainda não foram revelados mais detalhes sobre a saúde do diretor.

Dennis Carvalho deixou a TV Globo em meados deste ano, informou a colunista Patricia Kogut. O contrato fixo dele foi rompido após 47 anos de trabalho na emissora. Ele estava em negociação com a HBO Max, mas o desfecho não foi anunciado.

Vale lembrar que Dennis Carvalho chegou na TV Globo em 1975 para ser ator. Ele atuou em várias novelas, como Malu Mulher, Brilhante e Brega e Chique. Além disso, ele também foi diretor de diversos projetos, como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado. O trabalho mais recente dele na Globo foi Segundo Sol, de 2008.

O artista é pai de Leonardo Carvalho, fruto do relacionamento com Christiane Torloni, Tainá, da relação com Monique Alves, e Luiza, do relacionamento com Deborah Evelyn.