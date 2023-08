Ana Maria Braga chora em homenagem para Aracy Balabanian: 'Lição de vida'

Ana Maria Braga fica com os olhos cheios de lágrimas após homenagem para Aracy Balabanian, que morreu nesta semana

A apresentadora Ana Maria Braga ficou emocionada ao fazer uma homenagem para a atriz Aracy Balabanian no programa Mais Você na manhã desta terça-feira, 8. Ela exibiu o trecho de uma entrevista antiga que fez com a atriz e ficou com os olhos cheios de lágrimas ao rever as imagens.

“Lá se vão 13 anos desse encontro. Sempre que eu conversava com ela, era sempre uma lição de vida... Quando a gente está disposto a aprender, é uma capacidade de falar 'eu não sei'. E se eu não sei, eu quero aprender. A gente perde grandes oportunidades por achar que sabe tudo. A gente não sabe nada, nada. Era sempre um aprendizado grande falar com ela. Desculpe, é bom demais a gente conversar com as pessoas e saber das pessoas”, disse ela.

Detalhes sobre a morte de Aracy Balabanian

Na manhã desta terça-feira, 8, a repórter Fernanda Graell falou sobre os detalhes dos últimos dias de vida da atriz Aracy Balabanian. Em uma participação no programa Encontro, ela contou que conversou com as pessoas próximas da atriz sobre como foi o período de internação dela e como foi sua morte.

“Apesar dela ter parado de fumar há 30 anos, Aracy foi diagnosticada com câncer de pulmão há 10 meses. Dois meses atrás a situação piorou um pouco e ela começou a fazer sessões de radioterapia. Eu conversei com a empresária dela, a Cristina, e ela me contou que, na última sexta-feira, Aracy foi internada na Clínica São Vicente. Ela respirava com a ajuda de oxigênio. Mesmo assim, ela estava lúcida e muito animada. Ela falava: 'Eu quero ir embora daqui, a vida continua'”, disse a repórter.

E completou: “No sábado, ela recebeu a visita da atriz Julia Lemmertz, de quem é grande amiga. E, no domingo, de Tony Ramos – Aracy era madrinha de casamento de Tony Ramos e Lidiane. Ela era muito querida pelos amigos e chamada de Dinda, porque era justamente muito carinhosa. Na segunda-feira de manhã, a situação, o quadro de saúde, piorou demais. E os médicos disseram que era questão de horas. Aracy morreu ouvindo música clássica, ao som de Bolero de Ravel”.