Ana Maria Braga cai no choro no programa Mais Você

Ana Maria Braga não segura as lágrimas ao ouvir música do cantor Daniel no 'Mais Você': 'Tenho ainda o prazer de chorar por amor'

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 11h13

A apresentadora Ana Maria Braga ficou emocionada com a participação do cantor Daniel no programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 10. Ela chorou ao ouvi-lo cantando a música Estrela Perdida e falou sobre o que sentiu no momento.

"Tenho ainda o prazer de chorar por amor e por acreditar mesmo com dor de cotovelo, como você cantou agora. Pelas coisas que me fazem muito felizes por poder, aqui, no meu trabalho, encontrar amigos como você, é um presente. Preciso agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que tenho de ser tão feliz, apesar de estar chorando [risos], no que faço", disse ela.

Ao ver a emoção dela, Daniel respondeu: "E eu agradeço a a Deus por colocar pessoas como você na minha vida".

No início da semana, Ana Maria Braga retomou o comando do seu programa após ter Covid-19 pela segunda vez. "É bom estar de volta, vocês não imaginam o quanto. Meu médico disse que sou totalmente fora da curva, porque uma pessoa que teve Covid há quatro meses, não pega de jeito nenhum, saí da curva e fui nela", disse a famosa.

"É mais leve graças a vacina. Importante que a vacinação esteve em dia porque o sistema imunológico entra em ação muito mais rápido", ressaltou ainda sobre a importância da vacinação.

Vídeo de Ana Maria Braga emocionada: