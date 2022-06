Ana Maria Braga retorna ao 'Mais Você' após se recuperar da covid-19

Apresentadora Ana Maria Braga volta ao 'Mais Você' após covid-19 e recebe recado carinhoso da equipe do programa

A apresentadora Ana Maria Braga (73) está de volta no comando do Mais Você!

Nesta segunda-feira, 06, a artista retornou ao programa após ficar um período afastada por conta da covid-19.

"É bom estar de volta, vocês não imaginam o quanto. Meu médico disse que sou totalmente fora da curva, porque uma pessoa que teve Covid há quatro meses, não pega de jeito nenhum, saí da curva e fui nela", disse a famosa.

"É mais leve graças a vacina. Importante que a vacinação esteve em dia porque o sistema imunológico entra em ação muito mais rápido", ressaltou ainda sobre a importância da vacinação.

Ela recebeu uma homenagem da equipe do programa. Em seu perfil no Instagram, Ana compartilhou fotos do lindo buquê de girassóis que ganhou e o bilhete, que trazia a mensagem: "Ana, acorda menina! A gente tava com saudades! Bem vinda de volta!".

"Estou de volta! Obrigada equipe linda! Amo vocês", declarou ela ao legendar a postagem.

Ana Maria Braga surge com fantasia de 'Star Wars'

Recentemente, Ana Maria Braga impressionou a web ao surgir caracterizada com figurino de Star Wars. No clima da estreia da nova série do Disney+, Obi-Wan Kenobi, Ana Maria aderiu ao visual Jedi para o programa Mais Você. "Que a força esteja com vocês. Podem vir, porque eu já estou pronta!", brincou a apresentadora.

Confira o post de Ana Maria Braga após retorno ao 'Mais Você':