Ana Hikari anuncia o fim do contrato com a Globo: 'Morria de orgulho'

Atriz de 'As Five', Ana Hikari se despede da Globo ao romper o contrato fixo: 'Eu vou, mas volto logo'

A atriz Ana Hikari (28) encerrou o seu contrato fixo com a Globo após seis anos de parceria. Ela ficou conhecida do grande público ao atuar em Malhação e na série As Five. Agora, ela anunciou o fim da parceria com a emissora carioca e se despediu com um post carinhoso.

A estrela falou sobre o que viveu na emissora durante o período de trabalho e contou que saiu com as portas abertas para voltar em futuros projetos. "Dona glô, foi uma aventura linda! Foram 6 anos de muito crescimento, muitas aventuras, muito afeto no camarim, muito texto, muito texto, muitos Crianças Esperanças, muita novela, muita série, muito embaixadora glô, muitas amizades, muitas caracterizações diferentes, muitos cabelos diferentes, muita aprendizagem e desenvolvimento. Que relação linda que temos né glô? Eu estou bem feliz! Tenho muito orgulho de dizer que você foi minha casa exclusiva nesses 6 anos", disse ela.

E completou: "Eu lembro glô, que durante meu primeiro ano contratada eu andava pelo Projac o dia todo com o crachá pendurado no pescoço (e até me zuavam por isso). Mas ahhh glô, eu morria de orgulho de tá ali com esse crachá no peito sabe? E poxa, como aprendi, como cresci, como vivi, como fui feliz! Mas que bom, glô, que cê entende que eu tenho outras aventuras pra encontrar por aí. E cê sabe né, glô? Eu vou, mas volto logo. A boa embaixadora a casa torna [risos]. Uma gratidão imensa e um beijo no coração de casa um que fez parte dessa minha jornada com a dona glô!".

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Ana Hikari deverá assinar com a Star+ para atuar na série Amor da Minha Vida.

Ana Hikari exibe boa forma durante as férias

Há pouco tempo, a atriz Ana Hikari (27) deixou seus fãs impressionados ao aparecer em suas redes sociais com uma foto nova de biquíni durante sua viagem para a Bahia. De biquíni vermelho, Ana aparece puxando a parte de baixo para cima, dando ênfase em seu bumbum.

Na legenda, ela escreveu: “Fechando as férias com sol da Bahia. Cada vez que volto eu me apaixono mais e mais pela minha cidade favorita no Brasil”, se referindo à Salvador, onde ela passa o final de suas férias.