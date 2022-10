Ana Hikari, de As Five, deixa fãs sem ar com foto de biquíni durante férias

Atriz Ana Hikari aproveita o sol da Bahia para curtir seus últimos dias de férias

Nesta terça-feira, 4, a atriz Ana Hikari (27) deixou seus fãs impressionados ao aparecer em suas redes sociais com uma foto nova de biquíni durante sua viagem para a Bahia. De biquíni vermelho, Ana aparece puxando a parte de baixo para cima, dando ênfase em seu bumbum.

Na legenda, ela escreveu: “Fechando as férias com sol da Bahia. Cada vez que volto eu me apaixono mais e mais pela minha cidade favorita no Brasil”, se referindo à Salvador, onde ela passa o final de suas férias.

Os comentários da publicação estão cheios de elogios para o corpão da atriz e sua beleza. “Gata”, comentou uma seguidora. “Gostosa”, disse uma segunda. “Sereia”, exclamou uma terceira. Além dos vários emojis de coração e carinhas apaixonados, como mandou a também atriz, Sophia Abrahão.

Veja a publicação de Ana Hikari na praia de Salvador:

Começam as gravações da segunda temporada de 'As Five'

As fotos oficiais das gravações da segunda temporada de As Five foram divulgadas peça TV Globo. A intenção da nova parte da série é abordar temas delicados como desigualdade social, racismo, orientação sexua e religião;

A produção traz Daphne Bozaski, Heslaine Vieira, GAbriela Medvedovski, Manoela Aliperti e Ana Hikari como o quinteto mais amado da televisão brasileira desde malhação.