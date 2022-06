Começam as gravações da segunda temporada de 'As Five'; saiba mais informações

Ana Hikari, de 'As Five', compartilha registro inédito dos bastidores da 2ª temporada do seriado

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 11h04

Desde Malhação - Viva a Diferença, elas são um dos quintetos mais amados da TV brasileira. E, agora, As Five estão voltando para as telinhas!

Na última terça-feira, 15, foram divulgadas imagens inéditas do primeiro dia de gravação da segunda temporada da série.

Pretendendo abordar temas como desigualdade social, racismo, orientação sexual e religião, Daphne Bozaski, Heslaine Vieira, Gabriela Medvedovski, Manoela Aliperti e Ana Hikari vão viver novos desafios da vida adulta.

As filmagens do seriado estão acontecendo em São Paulo, trazendo a Avenida Paulista, a Rua Augusta e a Liberdade como pano de fundo.

De acordo com o release divulgado pela TV Globo, também tiveram cenas feitas em comunidades e no litoral paulista.

Inclusive, Hikari usou seu Instagram para compartilhar um registro ao lado das amigas durante um dia de set na praia.

“Começamos! As gravações da 2ª temporada de As Five estão rolando e tem vídeo lá no Globoplay pra vocês verem um pouquinho de como foi o primeiro dia! Foto: Mauricio Fidalgo”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Veja a primeira imagem das gravações da segunda temporada de As Five: