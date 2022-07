Ana Furtado desabafa após a final da Dança dos Famosos: 'Foi difícil'

Ana Furtado fala sobre as dores no corpo ao relembrar a trajetória na Dança dos Famosos

A apresentadora Ana Furtado (48) ficou em terceiro lugar na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e desabafou nas redes sociais sobre sua trajetória na atração. Ela apareceu nos stories do Instagram ao lado do seu professor Leandro Azevedo e relembrou os ensaios e apresentações.

“Foi muito bom enquanto durou. Fui muito feliz nesse palco e eu vou continuar dançando. Agora, vamos para a próxima aula?”, disse ela, que não pretende parar de dançar. Logo depois, ela completou: “Foi muito bom, foi difícil, doído, dolorido. Eu saio muito feliz e muito satisfeita”.

Por fim, o professor dela afirmou: “E eu cheio de orgulho dessa guerreira”.

Vale lembrar que a atriz Vitória Strada (25) foi a campeã da temporada e o cantor Vitão (22) ficou em segundo lugar.

Ana Furtado se despede do É De Casa

Antes de se apresentar na final da Dança dos Famosos, Ana Furtado se despediu do programa É De Casa no sábado. Ela não faz mais parte do time de apresentadores da atração.

"Hoje me despeço do #ÉDeCasa. Escrevo isso feliz e com a grata certeza de que esses quase 7 anos só me trouxeram muita alegria e orgulho. E quanto orgulho! Me entreguei, me emocionei, criei, cresci, aprendi, construí memórias, fiz amigos e fiz o que mais amo fazer na vida! Só tenho a agradecer aos meus queridos colegas e a toda equipe talentosa do EDC. Eu amo demais vocês!!!", escreveu ela.

Em seguida, a esposa de Boninho (60) retribuiu o carinho dos fãs. "Agradeço também ao público que me abraçou com tanto carinho. Vivemos lindas manhãs de sábado que estarão pra sempre no meu coração. Seguimos nos vendo por aqui e em novos projetos", disse ela, e completou: "Essa casa lar tão amada continua todos os sábados agora com um novo e especialíssimo time @beltraomaria @thioliveiras @talithamorete @ritabatista desejo que vocês sejam imensamente felizes nessa casa, assim como eu fui! Viva o É de Casa!", concluiu.