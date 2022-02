Ana Furtado celebra o Valentine's Day com linda declaração para Boninho: ''Meu parceiro de toda vida''

A apresentadora Ana Furtado publica cliques com o marido, Boninho, e se declara no Valentine's Day

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 11h55

Nesta segunda-feira, 14, é comemorado o Valentine's Day, o famoso Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

Porém, muitos brasileiros usam data especial para fazer lindas declarações para os seus amados. Ana Furtado (48) é uma dessas pessoas.

No perfil do Instagram, a apresentadora do É de Casa compartilhou uma sequência de cliques com o marido, Boninho (60), e rasgou elogios para ele.

"#photodump com meu valentine, meu amor, meu amigo, meu parceiro de toda vida… Te amo o infinito", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores dos pombinhos foram só elogios: "Casal lindo e abençoado", "Maravilhosos", "Muitos e muitos mais momentos juntos e felizes", "Essa relação linda me inspira sempre", disseram.

CONFIRA OS CLIQUES DE ANA FURTADO E BONINHO