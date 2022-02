Ana Furtado monta look com cropped para o 'É de Casa' e esbanja beleza

Apresentadora Ana Furtado compartilhou foto de seu look com cropped e brincou sobre ter usado peça

12/02/2022

A apresentadora Ana Furtado (48) encantou com mais um de seus looks do dia.

Para o É de Casa deste sábado, 12, a esposa de Boninho(60) apostou em um conjuntinho estampado cheio de elegância e chamou a atenção.

De cropped e saia longa, Ana Furtado posou plena no cenário do programa e brincou sobre ter escolhido a peça que deixa a barriga de fora.

"Sábado é dia de botar um cropped e reagir! Eu já tô com o meu. E ao vivo no #ÉDeCasa. Bora! Vem que essa manhã já está sendo linda!", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários da publicação, a apresentadora global logo recebeu vários elogios. "Que linda!", admiraram os fãs. "Está maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado chamou a atenção em sua rede social ao surgir curtindo a piscina de sua cobertura, no Rio de Janeiro, com muito estilo.

Veja o look de Ana Furtado no É de Casa: