Ana Clara é surpreendida no 'Mais Você' com declaração especial do namorado

Discreto, o namorado de Ana Clara fez uma rara aparição no 'Mais Você' e contou uma história inusitada envolvendo o início do namoro

A apresentadora Ana Clara Lima foi recebida no 'Mais Você' por Ana Maria Braga na manhã desta terça-feira, 9, para contar algumas novidades do 'Estrela da Casa', novo reality musical da Globo comandado por ela. A ex-BBB, no entanto, acabou sendo surpreendida com uma declaração bastante especial do namorado, o advogado Bruno Tumoli.

Discreto, o rapaz deixou a timidez de lado e apareceu em rede nacional para deixar um recado à Ana Clara. Ao longo do registro exibido na atração matinal da emissora, Bruno Tumoli mencionou um encontro inusitado entre os dois ainda no início do relacionamento.

"Pediram para eu contar aqui a história de como a gente se conheceu, mas essa história você sabe que é um segredinho nosso, que a gente vai deixar guardadinho por mais um tempo. Mas tem uma história muito boa também, que é a do nosso segundo encontro", iniciou o namorado da ex-BBB 18.

"A gente chamou um motorista de aplicativo para levar você para a casa. Quando ele estava chegando no prédio, ele errou a entrada do recuo, subiu na calçada e estourou o pneu. O que você fez? Saiu e foi ajudar o motorista. (...) O que eu fiz? Não parava de rir e comecei a filmar. Porque, até então, estava saindo com uma mulher famosa pela primeira vez e estava achando tudo engraçado", continuou.

Na sequência, Bruno se declarou para a amada: "Isso começou a me deixar encantado pela pessoa que você é. E é isso que nutre o nosso amor até hoje. Todo dia que passa eu vejo todos esses aspectos em você e me deixa cheio de felicidades saber que eu tenho uma pessoa por perto como você, que é desse jeitinho. Você é muito especial. Te amo!", finalizou o rapaz.

Ana Clara Lima assumiu publicamente o relacionamento com Bruno Tumoli em abril de 2023, quando compartilhou em seu feed no Instagram o primeiro registro ao lado do advogado.

Ana Clara comandará novo reality show da Globo

Após grande sucesso em programas da Globo, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima irá comandar o mais novo reality show da emissora, 'Estrela da Casa'. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante uma das edições do Big Brother Brasil 24.

Ana Clara foi chamada para participar do programa e contar a novidade para o público. Durante sua rápida passagem pelo BBB, ela contou como está se sentindo sobre esse novo passo em sua carreira.

"Estou muito empolgada com esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui na casa nos últimos anos, estou empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso aqui vocês dentro do estúdio BBB, muito emblemático na minha vida", contou a famosa.

Em seguida, Ana Clara ainda deu detalhes sobre a atração e contou o que você deve esperar de seu programa. Confira!