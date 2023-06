Com clique romântico, Ana Clara celebra primeiro Dia dos Namorados: "Escolhi certo"

Namorado pela primeira vez, a apresentadora Ana Clara surgiu aos beijos com Bruno Tumolli e se declarou nas redes sociais

A apresentadora Ana Clara encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado do namorado, Bruno Tumolli, com quem assumiu o relacionamento publicamente em abril deste ano.

Namorando pela primeira vez, a ruiva compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em clima de romance com o amado. Na foto, ela aparace usando um biquíni fio-dental preto, enquanto dá um beijo no rapaz, em meio à natureza.

Ao dividir o momento romântico, Ana falou sobre a felicidade de dividir "tantas primeiras vezes" com Bruno. "Escolhi certo quando decidi que era com você que eu ia dividir tantas primeiras vezes na minha vida! E mais uma agora, feliz primeiro Dia dos Namorados", declarou ela na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram com a postagem da ruiva. "Lindos", comentou a humorista Dani Calabresa. "Como são perfeitos", escreveu uma seguidora. "Que amor, Ana. Isso que é amor. Casal lindo", disse outra. "Que lindos! Um excelente Dia dos Namorados para vocês!", desejou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara revela motivo para nunca ter namorado na vida

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara contou que nunca namorou sério em sua vida e revelou o motivo. Ela contou que ainda não encontrou alguém com quem quisesse viver um relacionamento.

"Nunca quis, sempre fugi disso. Acho que eu nunca tive muita paciência para quem me aparecia. E continuo solteira. As pessoas têm uma trava, acham que sou diferente de algum jeito. Eu até sei que tem muita gente do meio artístico que se acha especial e tal. Eu não, não deixo de fazer nada na minha vida. E ninguém descobre. Se percebo que os caras têm receio de se aproximar, mas eu estou a fim, eu mesma chego neles. Sou bloqueada em todos! As pessoas denunciam o meu perfil achando que é fake. Cheguei a experimentar de curiosidade, mas não rolava", disse ela em entrevista ao Jornal Extra.