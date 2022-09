Alessandra Negrini volta ao horário nobre da Globo e desabafa: ''Tava cansada, não é segredo''

Atriz Alessandra Negrini abriu o jogo ao falar sobre ter aceitado papel para a próxima novela das nove, ''Travessia''

Publicado em 20/09/2022

A atriz Alessandra Negrini (52) está de volta ao horário nobre da Globo. Após 15 anos sem fazer uma novela das nove, a artista retorna agora na trama de Gloria Perez (73), Travessia.

Em coletiva de imprensa da história que substituirá Pantanal nas próximas semanas, a atriz comentou o motivo de ter aceitado o papel de Guida e até revelou que já estava cansada de fazer vilãs nas telinhas.

"Eu tô super feliz de fazer essa novela especificamente, então trabalhar com mestres são coisas que marcam sua vida e você nunca nega trabalhar com mestre, depois o Maurinho, um diretor que eu gosto muito", enalteceu Gloria Perez e o diretor de Travessia.

Rudá (Guilherme Cabral) com a mãe, Guida (Alessandra Negrini) Foto: Globo/Camilla Maia

Alessandra Negrini então comentou um pouco de sua personagem Guida, irmã de Vanessa Giácomo (39) na trama, e até o que ela tem de diferente do que lhe estava sendo oferecido nos últimos tempos pela emissora carioca.

"Aí veio a Guida, achei a Guida muito divertida, ela foge um pouco do que a Globo tava acostumada a me dar, aquelas vilãs, eu já tava cansada, não é segredo pra ninguém, aí a Guida é diferente, é personagem da vida real, ela não tem essa boa nem má, ela tem relações muito sólidas, é muito bem estabelecido na novela", explicou o que lhe atraiu no papel.

E continuou falando sobre a experiência. "Os diálogos são muito bons e eu to me divertindo muito de trabalhar com a Vanessa e o Rodrigo, ta sendo bem gostoso, sou atriz pra isso pra ficar brincando com os meu colegas, então tá ótimo, tô bem feliz", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Uma breve sinopse de Guida em Travessia

Na vida nova em Portugal, Moretti (Rodrigo Lombardi) está prestes a se casar com Guida (Alessandra Negrini), irmã de Leonor (Vanessa Giácomo) – justo a namorada a quem ele abandonou sem dar explicações quando toda a confusão da traição com Débora (Grazi Massafera) veio à tona.

A ocasião do casamento é, por isso, uma enorme tribulação para as irmãs. Enquanto Guida imagina que o caso de Leonor e Moretti é página virada para a irmã, a caçula fica profundamente abalada ao descobrir, já em Portugal, na ocasião da cerimônia, que o noivo de Guida é Moretti.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

“O interessante é ver que essas irmãs são unidas. Elas são órfãs, cuidaram uma da outra na infância. É uma coisa meio Nelson Rodrigues, elas se amam e se odeiam. Não tem muito filtro, é legal de ver”, explica Alessandra. Já a intérprete de Leonor defende as intenções de sua personagem: “Eu não enxergo como uma vilania. A princípio não tem esse triângulo entre Guida, Moretti e Leonor. Tem um conflito que as irmãs vão viver e que, obviamente, cria uma situação. Mas não tem uma disputa”.

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) na juventude - Foto: Globo/Paulo Belote

