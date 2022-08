Vanessa Giácomo relembra desmaio da mãe ao descobrir câncer: ''Quatro meses de vida''

Atriz Vanessa Giácomo relembrou momento difícil de quando precisou revelar que a mãe estava com câncer terminal

Redação Publicado em 05/08/2022, às 11h01

A atriz Vanessa Giácomo (39) relembrou durante o programa Conversa com Bial, que foi ao ar nesta quinta-feira, 04, um momento muito difícil de sua vida: a morte da mãe. Aos 55 anos, dona Ivonete faleceu vítima de um câncer.

A dura notícia de que ela estava doente precisou ser contada pela atriz, que está no ar na série Filhas de Eva. Na época, o irmão de Vanessa Giácomo não conseguiu acompanhar ela na missão por estar muito abalado com a descoberta.

Ao saber da notícia, Ivonete acabo desmaiando várias vezes. "Não contei da metástase. Falei 'vamos enfrentar isso juntas' e ela desmaiou umas cinco vezes e foi muito duro, porque é muito difícil. Eu a levei em vários médicos e o primeiro falou que ela tinha quatro meses de vida. E eu ficava: 'Como assim minha mãe tem quatro meses de vida?'", relembrou a atriz, que teve a mãe viva por mais dois anos após descobrir o câncer.

Vanessa Giácomo na próxima novela das nove

Ainda no Conversa com o Bial, Vanessa Giácomo falou sobre estar na próxima novela das nove, Travessia, que ficará no lugar de Pantanal. As primeiras cenas de sua personagem Leonor foram gravadas em Portugal.

"Nunca sabemos o que vai ser um sucesso e o que não vai funcionar. Não existe essa garantia. É obvio que é muito bom quando você pega uma novela [como 'Pantanal'] que está esse sucesso e começa a seguinte, porque tem um público ali que quer assisitr. Mas [o êxito] varia muito de novela para novela", elogiou a novela escrita por Glória Perez.

Ainda nas últimas semanas, Vanessa Giácomo encantou ao compartilhar um vídeo raro dos filhos brincando. Discreta, a famosa não mostra o rosto dos três herdeiros na rede social.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!