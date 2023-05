Ágatha Rippel revela detalhes de sua gravidez em nova série do Esporte Espetacular

Jogadora de vôlei de praia, Ágatha Rippel revela detalhes de como foi viver a sua gravidez sendo uma atleta durante a série no programa Esporte Espetacular

A jogadora de vôlei de praia Ágatha Rippel é a protagonista da série Ágatha – Mãe e Atleta, do programa Esporte Espetacular, da Globo. A atração vai celebrar o Dia das Mães com a exibição do especial que acompanhou os detalhes da gestação dela e os desafios da maternidade sendo uma atleta de alto rendimento.

Entre os assuntos levantados, a série conta sobre o abandono dos patrocinadores na gestação da atleta, o afastamento das competições e a rotina de exercícios para se manter ativa, tudo com declarações de médicos e especialistas do mundo do esporte. Além disso, o programa também mostra o chá revelação e o nascimento da criança.

Em um desabafo, a atleta contou: “A ideia da maternidade sempre viria acompanhada com a aposentadoria. Essa coisa de voltar a jogar, para mim é uma coisa nova. Será que já me vejo longe das areias? Não, vou conciliar as duas coisas. Como vai ser eu não sei”, contou.

Ágatha é mãe de Kahena, fruto do casamento com o preparador físico Renan Rippel. A série estreia neste domingo, 14, durante o Esporte Espetacular.

