Vai ter DNA? Advogado das filhas de Gugu Liberato reage após suposto filho aparecer

Após notícia de que possa existir um suposto filho de Gugu Liberato que seria desconhecido, as filhas gêmeas do apresentador não negariam a fazer um exame de DNA, diz advogado

O advogadoNelson Wilians, que representa as filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, emitiu uma nota oficial sobre o caso de um suposto filho do apresentador que seria desconhecido até então. Nesta quarta-feira, 21, a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, informou que um homem chamado Ricardo Rocha, de 48 anos, abriu uma investigação de paternidade ao dizer que seria um filho do comunicador.

Em nota, o advogado das filhas de Gugu informou que ainda está analisando o caso, mas que as jovens não se recusariam a fazer um exaem de DNA caso a justiça solicite. “O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei”, informou.

Vale lembrar que são conhecidos três filhos de Gugu Liberato: João Augusto, Marina e Sofia, que são filhos do comunicador com Rose Miriam.

Filha de Gugu Liberato muda de casa

A jovem Sofia Liberato, que é uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, foi morar junto com seu namorado, Gabriel Gravino. Vivendo nos Estados Unidos, ela se mudou para uma nova mansão e já mostrou um detalhe do novo lar para os fãs.

Nas redes sociais, a influencer exibiu um vídeo do processo de mudança. Ela mostrou o amado colocando os itens no caminhão de mudança, a chegada deles na nova casa e a felicidade ao entrar na área social do local.

“Nosso novo lar”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs demonstraram a torcida pelo sucesso na nova fase da vida dela. “Que Deus abençoe seu novo lar”, disse um internauta. “Parabéns! Merece muito”, afirmou outro. “Que vocês sejam imensamente felizes!”, comentou mais um.