Adriane Galisteu entrega perrengue em edição ao vivo do Power Couple Brasil

Adriane Galisteu mostra vídeo de quando ficou com o salto alto preso no chão do palco do Power Couple Brasil: 'Rindo de nervoso'

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 13h00

A apresentadora Adriane Galisteu (49) enfrentou um perrengue durante uma edição ao vivo do programa Power Couple Brasil, da Record TV. Ela contou que o salto alto do seu sapato ficou preso no chão e não conseguiu se soltar sozinha.

Nas redes sociais, a artista mostrou um vídeo do momento tenso ao perceber que não podia andar pelo palco. Ela conseguiu chamar a atenção da produção para ajudá-la com o sapato e seguiu com a atração. Porém, momentos depois, ela prendeu o outro salto alto no chão e o perrengue continuou.

“Gente, é cada perrengue que eu passo”, disse ela na legenda do post. E ainda completou: “Terminei o programa belíssima e ninguém percebeu”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu 🅰️ ✚ ⚡️ (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu fala sobre o Power Couple 2022

Recentemente, Adriane Galisteu conversou com a CARAS Digital sobre o seu trabalho no Power Couple Brasil. “Esse ano está muito intenso! Pensa em uma entrega robusta! Se entretenimento e quebra pau é o que as pessoas queriam, a gente está entregando com laços de fita em cima, um presentão!”, começou.

A apresentadora revelou que não imaginaria que as coisas seriam assim. “Nossa, eu não imaginei porque as pessoas falam do programa, que tem uma estrutura há seis anos. Mas, quem faz o programa acontecer são os participantes. Eles fazem acontecer ou não fazem. Então, a gente - eu como apresentadora e condutora do programa, mais a emissora, a Record - propõe a estrutura do programa e os participantes é que fazem com que a dinâmica aconteça”, falou.