Zé Celso: fotos mostram como ficou o quarto dele após incêndio

Fotos impressionam ao revelar o estado que ficou o quarto de Zé Celso após o incêndio; laudo aponta como o fogo começou

A morte do ator, diretor e dramaturgo Zé Celso comoveu o Brasil nesta semana e os detalhes sobre o ocorrido são divulgados aos poucos. Agora, a imprensa compartilhou fotos de como ficou o apartamento dele após o incêndio que atingiu o local na manhã de terça-feira, 4. O site Perfil Brasil exibiu as imagens do estado do quarto do artista, que foi o local mais atingido pelo fogo.

As mostram os móveis destruídos pelo fogo, a fuligem espalhada pelo local e as paredes e o teto manchados de preto por causa das chamas.

O laudo do Instituto de Criminalística foi divulgado e apontou que o incêndio começou no aquecedor. De acordo com o site G1, o perito Fábio André Massa revelou que não foi possível identificar a causa do início do fogo, mas existe a possibilidade viável de que tenha iniciado quando um tecido, espuma ou madeira entrou em contato com o aquecedor. Isso porque existiam materiais de fácil combustão no local. O apartamento do ator e uma unidade ao lado seguem interditadas, mas a Defesa Civil não identificou danos na estrutura do prédio.

O ator Zé Celso faleceu na manhã de quinta-feira, 6, após lutar pela vida no hospital. Ele foi internado em estado grave após ter mais de 50% do corpo queimado no incêndio. O artista teve falência dos órgãos e não resistiu. O velório do corpo dele aconteceu no Teatro Oficina, em São Paulo, durante a madrugada desta sexta-feira, 7.

Marido de Zé Celso comoveu ao falar do resgate

Marido de Zé Celso, o dramaturgo Marcelo Drummond se pronunciou pela primeira vez sobre a morte trágica do amado. Aos prantos, ele deu uma declaração comovente na qual explicou o que aconteceu. "Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. E eu falei: 'já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim", contou o viúvo à GloboNews.

No relato muito doloroso, ele disse que o marido recebeu o primeiro atendimento minutos depois de ser resgatado, ainda no corredor do apartamento em que eles moravam no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo. "A gente puxou, o Zé deitou no chão. Eu mesmo não aguentei, deitei um pouco. Depois de saírem do apartamento, Zé recebeu os primeiros socorros. Aí chegaram os Bombeiros e foi o último momento que eu vi o Zé", disse.