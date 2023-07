Aos prantos, marido de Zé Celso quebra o silêncio: "Segurei as duas mãos dele'"

Marido de Zé Celso quebra o silêncio e conta em detalhes como foi o resgate; veja

Marido de Zé Celso, o dramaturgo Marcelo Drummond se pronunciou pela primeira vez sobre a morte trágica do grande ícone das artes cênicas no Brasil. Aos prantos, ele deu uma declaração comovente na qual explicou o que aconteceu.

"Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. E eu falei: 'já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim", contou o viúvo à GloboNews.

No relato muito doloroso, ele disse que o marido recebeu o primeiro atendimento minutos depois de ser resgatado, ainda no corredor do apartamento em que eles moravam no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo.

"A gente puxou, o Zé deitou no chão. Eu mesmo não aguentei, deitei um pouco. Depois de saírem do apartamento, Zé recebeu os primeiros socorros. Aí chegaram os Bombeiros e foi o último momento que eu vi o Zé", disse.

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.