Aos 86 anos, Zé Celso se casa com diretor em cerimônia ecumênica repleta de famosos

Um dos expoentes do teatro brasileiro, o ator, diretor e dramaturgo Zé Celso Martinez se casou na noite desta terça-feira, 6, com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.

Entre os famosos que estiveram na cerimônia estão as atrizes Bárbara Paz, Alanis Guillen, Julia Lemmertz, Leona Cavalli e os atores Paschoal Conceição e Júlio Andrade. Todos estavam radiantes com a cerimônia.

