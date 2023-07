Despedida! Amigos e familiares de Zé Celso limpam Teatro Oficina em velório

Famosos e familiares do ator Zé Celso, que faleceu na quinta-feira, 6, aos 86 anos, prestam homenagens em despedida emocionante em SP

A morte de Zé Celso Martinez Corrêa aos 86 anos abalou o mundo artístico na última quinta-feira, 6. O corpo do artista foi velado no Teatro Oficina, fundado por ele, que fica em São Paulo.

O artista faleceu após um incêndio em seu apartamento. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, desde terça-feira, 4.

Durante a tarde, o Teatro Oficina recebeu amigos, familiares e famosos para a última despedida. Entre os artistas, estavam Regina Casé, Pascoal da Conceição, Bárbara Paz, Chico César, Mayana Neiva, Maestro João Carlos Martins, Eduardo Suplicy, e outros.

O velório continua até a manhã desta sexta-feira, 7. Ao longo da madrugada, os amigos limparam o Teatro Oficina nas últimas homenagens emocionantes ao multiartista, cantando, dançando e preparando o local para a cerimônia de despedida.

A morte do dramaturgo foi confirmada no perfil oficial do Teatro Oficina na manhã de quinta-feira, 6. "Tudo é tempo e contra-tempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo'. Nossa fênix acaba de partir para a morada do sol. Amor de muito. Amor sempre", diz o texto que homenageia o artista.

Fotos: Tomzé Fonseca/Ag News

Morte de Zé Celso

Zé Celso morreu, aos 86 anos de idade, na manhã de quinta-feira, 6, na cidade de São Paulo. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer queimaduras no corpo devido a um incêndio em seu apartamento no bairro do Paraíso, na manhã do dia 4 de julho. Mais de 50% de seu corpo teria sido atingido pelas chamas e o quadro foi considerado grave. O artista estava dormindo em seu quarto quando o local começou a pegar fogo. A investigação aponta que o incêndio pode ter começado em um curto-circuito do aquecedor. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu de falência dos órgãos.