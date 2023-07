Teatro Oficina se pronuncia sobre incêndio no apartamento de Zé Celso

Equipe do Teatro Oficina atualiza informações sobre Zé Celso e os outros moradores de seu apartamento que pegou fogo: 'Observação pela inalação de fumaça'

Nesta terça-feira, 4, a família do ator e diretor Zé Celso Correa levou um grande susto após um incêndio atingir o apartamento dele em São Paulo. No início da tarde, a equipe do Teatro Oficina emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido. A informação é de que Zé Celso está internado e os outros moradores da casa seguem em observação por causa da inalação de fumaça.

O estado de saúde de Zé Celso ainda não foi revelado oficialmente pela família. Segundo informações do F5, ele foi levado para um hospital com queimaduras. O fogo teria começado após um incêndio causado por um aquecedor. Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que a ocorrência aconteceu nesta manhã. Zé Celso teria sofrido queimaduras em 60% do corpo.

A sobrinha do artista, Beatriz Correa, contou ao jornal que ele está em estado grave. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar da situação ser grave, fomos informados de que ele está estável", afirmou ela.

Vale lembrar que o Teatro Oficina foi fundado por Zé Celso e outros amigos no final da década de 1950.

Casamento de Zé Celso aconteceu em junho deste ano

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.