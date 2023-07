Zé Celso Martinez Corrêa é internado na UTI após incêndio em casa: "Estado grave"

Zé Celso Martinez Corrêa é internado na UTI; ele passou por cirurgia

O ator, dramaturgo e diretor Zé Celso Correa está internado na UTI em São Paulo após um incêndio no apartamento em que ele mora no Paraíso, bairro na Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações do F5, ele foi levado para um hospital com queimaduras. O fogo teria começado após um incêndio causado por um aquecedor. O marido do dramaturgo também estava em casa e acompanhou o artista até o hospital.

Não há um boletim médico até o momento sobre o caso. A sobrinha do artista, Beatriz Correa, contou ao jornal que ele está em estado grave. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar da situação ser grave, fomos informados de que ele está estável", afirmou ela.

Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que a ocorrência aconteceu nesta manhã. Zé Celso teria sofrido queimaduras em 60% do corpo. Não há detalhes maiores sobre o estado de saúde do marido do ator, que teria inalado a fumaça do incêndio.

Zé Celso se casou em junho

Um dos expoentes do teatro brasileiro, Zé Celso Martinez se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond. Juntos há 37 anos de um relacionamento longevo, eles oficializaram a união no Teatro Oficina, tempo da dramaturgia na cidade.

Marco da cultura paulistana, o espaço recebeu amigos, famosos e grandes estrelas da dramaturgia para um "sim" marcado pela emoção. Aos 86 anos, ele foi muito festejado ao entrar ao lado do noivo vestindo branco dos pés à cabeça.

Após o casamento, os convidados celebraram o momento de alegria em uma festa que rolou até a madrugada. Foram servidos pratos brasileiros e os convidados puderem acompanhar apresentações de Marina Lima, Daniela Mercury e da bateria da Vai-Vai, que também é um dos redutos da cultura paulistana do Bixiga.