Simone Zucato faz tour nos palcos como Sylvia, cachorro vivido por Sarah Jessica Parker

Em entrevista à CARAS Brasil, Simone Zucato entrega segredos e desafios para viver a cachorra Sylvia em sucesso da Broadway

Simone Zucato faz tour nos palcos pelo interior de São Paulo como a cachorra Sylvia, no sucesso da Broadway Sylvia - Uma Comédia Romântica. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entrega segredos e desafios para viver a personagem e fala sobre encarar o papel após Sarah Jessica Parker.

"É uma responsabilidade que dá medo na gente [risos]! Quando o representante do autor me conheceu e disse que eu 'era a Sylvia' e, na sequência, que Sarah Jessica Parker havia interpretado a mesma personagem, eu juro que pensei: 'Esquece!'. Bateu um medo de ser comparada e não ser boa o suficiente para fazer o papel", compartilha Simone Zucato.

"Posso dizer que trouxe uma pressão, mas acredito que tenha dado certo, e esteja dando ainda, já que estamos completando seis anos em cartaz, entre uma temporada e outra pelo Brasil", acrescenta a atriz, que assume a idealização, produção e tradução do espetáculo. Após duas temporadas em São Paulo, Sylvia - Uma Comédia Romântica está em turnê pelo interior do estado.

Nos palcos, Simone Zucato encara o papel de uma cachorra que chega para mudar a vida de um casal, interpretado por Cássio Scapin e Vera Zimmermann. A atriz explica que a sua história com os pets ajudou a viver a cadela da forma mais natural possível: "Acho que isso se deve muito ao fato de eu ter tido cachorros desde bebê. [...] O ator é um grande observador. Eu sempre observei muito meus cachorros e todos aqueles que passaram pela minha vida. Então, no meio de todas as questões que a peça trata, eu me vi no exercício de pensar como um cachorro".

"É uma linha muito tênue para se cair na caricatura, no ridículo. Esse talvez seja o maior desafio para mim: tentar não ser caricata, fazer com que o público veja ali, em cena, uma cadela, e não uma mulher. Fisicamente também é um grande desafio, porque a personagem exige muito de mim. São pequenos movimentos que precisam de precisão, de trabalho muscular localizado, além da necessidade de um preparo físico para todos os movimentos", completa sobre o papel em Sylvia - Uma Comédia Romântica.

Com temas como responsabilidade afetiva, crise de meia idade e síndrome do ninho vazio, Simone Zucato conta que a peça ainda traz diversos impactos, tanto para telespectadores, como para a vida animal. "Tem pessoas que saem da peça motivadas a adotar um cachorro. Tem outras que trazem sacos de ração e itens de doação só para ajudar a ONG de animais de rua que apoiamos na temporada. Se pararmos para refletir sobre quantas vidas uma peça impacta e transforma, podemos dizer que são inúmeras".