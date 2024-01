Ex-atriz mirim volta aos palcos para refletir sobre saúde mental: 'Quebrar tabus'

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Cecília Dassi comentou sobre a importância de falar de saúde mental em nova peça

Cecília Dassi, ex-atriz mirim conhecida por trabalhos em novelas entre os anos 1990 e 2000, deixou a carreira artística para se tornar psicóloga. Na peça Antes do Ano Que Vem, em cartaz no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, a profissional volta aos palcos para refletir sobre saúde mental. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, ela comentou sobre a importância de falar do tema: "Quebrar tabus".

"Não existe saúde sem saúde mental, mente e corpo não são entidades separadas. Falar sobre saúde mental, quebrar tabus e estigmas sobre sofrimento e transtornos mentais, é promover saúde, é necessário e fundamental", declarou a psicóloga e ex-atriz mirim.

Conhecida pela carreira como atriz na infância e adolescência, Cecília Dassi estrelou novelas como Por Amor, O Beijo do Vampiro, Alma Gêmea, Sete Pecados, Três Irmãs e Viver a Vida. Atualmente, ela atua como psicóloga clínica, pós-graduada em comportamento alimentar e formada em terapias cognitivas e contextuais, além de divulgadora de conteúdo sobre saúde mental .

A profissional estará presente em um bate-papo com o público da peça Antes do Ano Que Vem para falar sobre saúde mental . A comédia aborda as dores emocionais e capacidade de reinvenção das pessoas para contornar os desafios da vida e já fez sucesso em 14 estados do Brasil com mais de 40 mil espectadores. Estrelada por Mariana Xavier, a montagem tem direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.

“A peça se passa na noite de Réveillon, quando há um aumento significativo no número de ligações com pedidos de ajuda. Datas como esta, de 'felicidade obrigatória', fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida”, conta Mariana Xavier sobre a peça, que estreou nova montagem em 4 de janeiro.