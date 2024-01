Monique Curi se reinventa após papel negado em novela aos 50 anos: 'Fundo do poço'

Monique Curi reflete sobre sua história e momentos tensos em novo livro; atriz ficou conhecida por papéis em novelas

Monique Curi (55) ficou conhecida pelos seus papéis em tramas como Baila Comigo, Felicidade, História de Amor, Laços de Família e Salve Jorge. Aos 50 anos, a atriz viveu um divisor de águas na sua vida ao ter papel negado em novela, e precisou se reinventar. Em seu novo livro, A Virada de Chave, o Dia em que Parei de Esperar, ela reflete sobre sua história e momentos tensos que enfrentou: "Fundo do poço".

"Não importa a sua idade ou o quanto já precisou esperar. Este livro chama outras mulheres para despertar a força que tem dentro de si e promover uma verdadeira reviravolta em suas vidas", compartilhou Monique Curi .

Além do impulso inicial para lançar o livro com a negação de papel em novela, a atriz comenta na obra sobre as fases de sua vida em que precisou lidar com a bulimia e, mais tarde, com um relacionamento abusivo, que considera seus momentos "fundo do poço". O livro promete abordar temas como amor-próprio, envelhecimento, empoderamento feminino, problemas capazes de paralisar as pessoas, empreendedorismo, relacionamentos e como descobrir um propósito.

"Se, lá atrás, alguém me dissesse que tudo o que passei me faria chegar aqui, a este momento, juro, eu não acreditaria. E, se eu consegui, vou te dizer do fundo do meu coração: qualquer um consegue também", declarou a autora. Monique Curi destacou que o objetivo do livro é encorajar cada leitora a enfrentar a jornada da vida e fazer um convite para se reinventarem por meio de um entendimento mais profundo acerca delas mesmas.

A Virada de Chave, o Dia em que Parei de Esperar está sendo lançado de forma online em janeiro e chega nas lojas físicas a partir da primeira semana de fevereiro, quando também contará com um evento de autógrafos de Monique Curi.