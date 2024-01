Priscila Fantin abre o jogo sobre BBB 24 e destaca desafio: "É um jogo difícil"

Em entrevista à CARAS Brasil, Priscila Fantin revelou qual seria o seu maior desafio no BBB 24 e como celebrou torcida de fãs

Alvo de uma grande torcida de fãs para entrar no BBB 24, a atriz Priscila Fantin (40) confessa que tem amado ver cada comentário nas redes sociais envolvendo o assunto. Prestes a lista oficial do programa ser divulgada, a famosa falou com a CARAS Brasil sobre as especulações e afirmou que seria um desafio entrar no reality global. "É um jogo difícil", disse.

"Eu amo que a maioria dos comentários diz que torceriam por mim e que eu teria grandes chances de ganhar. É um jogo difícil, psicologicamente falando. Então fico muito feliz com essa percepção que as pessoas têm de mim", declara.

Campeã do Dança dos Famosos 2023, Priscila reafirma que entrar no Big Brother Brasil seria um desafio, visto que é uma pessoa muito ligada à família. Mãe de Romeu (12) e casada com Bruno Lopez (40), ela conta que a saudade seria seu ponto fraco. "Não teria medo de enfrentar o desafio, mas seria muito difícil não participar da vida da minha família", revela.

Ainda sobre a competição de dança, a artista não tem dúvidas que superou barreiras muito importantes para a sua vida. Na época, ela enfrentou um problema de saúde que acabou lhe trazendo certas preocupações: "O dança foi muito importante para um movimento interno. Venci batalhas íntimas ali".

O Big Brother Brasil 2024 estreia na próxima segunda-feira, 8, a partir das 22h30. Neste ano, o programa continuará dando um prêmio superior a R$ 2 milhões e terá uma votação diferenciada, para evitar robôs e torcidas organizadas.

Além disso, segundo Boninho o reality também buscou um perfil inédito de competidores e não deve contar com a presença de médicos em seu time de participantes. "O pessoal da saúde ama o "BBB". Esse ano tinha muito médico e dentista inscrito. Mas tenho uma péssima notícia esse ano. Vamos vetar os médicos. A gente quer o povão", disse ele.

"Uma das perguntas foi: "Você está devendo no SPC (Serviço de proteção ao crédito)? Está com nome sujo?". Esse ano o público pediu e traremos um "BBB" mais popular", informou o chefão do entretenimento da TV Globo.