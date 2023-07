Priscila Fantin destaca superação após vitória do Dança dos Famosos: "Tivemos nosso mérito"

Em entrevista à CARAS, Priscila Fantin destaca trajetória de superação até conquistar vitória no Dança dos Famosos 2023

Campeã do Dança dos Famosos 2023, Priscila Fantin (40) não tem dúvidas de seu esforço e comprometimento durante o quadro do Domingão com Huck. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e comentou como superou obstáculos pessoais e do próprio jogo, para conquistar sua vitória. "Sei que tivemos nosso mérito", declarou.

Em meio a uma disputa que dividiu o público de casa, a atriz conta que compreende as torcidas concorrentes, mas que recebe mais carinho do que críticas.

"Não incomoda porque entendo. E sei que quando se gosta muito de alguém, não se enxerga outras esferas da situação. Só a gente sabe como as coisas aconteceram durante esses quatro meses e o mérito que temos. Eu e Rolon honramos a ética e o comprometimento com o jogo do início ao fim . Essa é a maior vitória", disse ela, que encontrou dificuldade em receber notas condizentes às dificuldades técnicas das suas performances.

A final do Dança dos Famosos 2023 foi disputada entre Priscila, Rafa Kalimann e Carla Diaz. Ao lado de Rolan, a atriz terminou o quadro com 139,6 pontos. Enquanto Carla e Diego Basílio fecharam com 139,3 e Rafa e Fernando Perrotti ficaram com 139,2.

Nas primeiras semanas do programa, Priscila enfrentou uma inflamação no intestino, chamada paniculite mesentérica, o que prejudicou ensaios e apresentações. Mas ela não se abateu: "Era uma dor insuportável, mas não quis que isso fosse maior do que a minha vontade de cumprir o que tinha me proposto fazer".

Focada em seu objetivo de levar o troféu para casa, a artista, que esteve no elenco da novela Êta Mundo Bom, confessou que sua maior adversária na competição era ela mesma. "A competição sempre foi minha comigo mesma, com as minhas expectativas", disse.

"Rolon trazia propostas de alto nível e eu queria conseguir fazer, no pouco tempo que tínhamos de ensaio. Por isso a vitória significou tanto pra gente. Porque conseguimos dar conta, mesmo com todas as dificuldades que o jogo colocava pra gente", continuou.

Demonstrando concentração e garra, mesmo com algumas limitações físicas, Priscila foi obrigada a adaptar seu corpo à competição. Conforme a famosa, ela e seu professor procuraram atender as exigências dos jurados para o que cada ritmo pedia.

"Desde o início as músicas que chegavam pra gente eram as que tinham o andamento mais rápido, portanto cabiam mais compassos no tempo total da coreografia. Escutamos os jurados desde a fase de grupo e quisemos entregar mais dança no chão (apesar de eu amar fazer aéreos), agregando tanto os passos básicos quanto os desdobramentos permitidos. Procuramos honrar a história que cada ritmo carrega", defendeu.

APOIO DURANTE DISPUTA

Mas em meio às dificuldades, o carinho e apoio do maridão foi fundamental para ela renovar as forças a cada semana. "O Bruno é importante todos os dias. Meu exemplo de força, disciplina e dedicação. Ele me incentiva a voar e vibra com a minha felicidade. Assim a gente supera qualquer coisa".

Longe da TV aberta desde 2016, Priscila vê sua vitória no reality como um duplo significado. "Ganhar o Dança tem um significado especial na minha vida, independente desse tempo. É uma superação pessoal, uma conquista íntima e a consagração do meu caminho interno de aceitação e auto estima", afirmou.