Reynaldo Gianecchini rebate críticas ao vídeo dançando: ‘Amam criticar’

Reynaldo Gianecchini reage após ver críticas ao vídeo dançando passos vogue durante os ensaios para peça de teatro

O ator Reynaldo Gianecchini reagiu ao ver os comentários com críticas em um vídeo dos seus ensaios para a peça de teatro Priscilla. Nas imagens, ele apareceu fazendo passos vogue e foi criticado. Porém, ele se defendeu ao dizer que foi gravado no início dos ensaios para o musical.

"Aquelas eram minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa. Depois, criou-se uma polêmica, que eu estava fazendo vogue, e eu não estava fazendo 'arte vogue', que o pessoal do ballroom faz maravilhosamente bem. Era um apanhado de várias referências, do jazz, do clássico...", disse ele no podcast PodDelas.

E completou: "Eu gosto mostrar porque é tao louco o processo, e as pessoas não maginam o que você ralou para estar lá. As pessoas amam criticar, mas nunca sabem o quanto foi de suor e lágrima o seu processo".

Então, ele contou que precisou de coragem para assumir o personagem. "Falo coragem, mas eu tive praticamente pânico no meio. Fiquei muito intimidado de entrar nesse mundo onde todo mundo já é tão colocado, tão preparado, e eu vim muito humildemente. Eu comecei a me preparar muito, mas, mesmo assim, me senti muito intimidado. E hoje me dia me sinto muito feliz de estar lá, confortável. Fui bem acolhido", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Reynaldo Gianecchini revela se pensa em voltar para as novelas

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo ao ser questionado se voltaria a fazer novelas. Longe do formato desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, ele confessou que não tem mais interesse em trabalhar nas novelas, mas que não descarta um retorno no futuro.

Em entrevista na Revista CARAS, o artista refletiu sobre a atual fase de sua carreira e a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto. Deixar de ter um contrato fixo com a Globo, por exemplo, me deu liberdade de escolher meus projetos. Não cuspo no prato que comi, mas fazer uma novela, hoje, já não me interessa", disse ele.

E explicou: "Você fica sem tempo para a vida pessoal, é uma loucura. Acho que estou ficando velho! Mas não sou fechado, posso voltar a fazer. O que quero é me desafiar em outros lugares. Vou dar até um spoiler: estou envolvido com o canto e a dança".