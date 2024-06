Reynado Gianecchini sai da zona de conforto no teatro: 'Venci uma batalha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini e Wallie Ruy comentam papéis e superações em Priscilla, a Rainha do Deserto

Dupla nos palcos, Reynaldo Gianecchini (51) e Wallie Ruy (38) não escondem a empolgação com Priscilla, A Rainha do Deserto. O espetáculo, que estreia em São Paulo nesta sexta-feira, 7, foi desafiador para ambos, que interpretam Anthony Belrose e Bernadette Bassenger, respectivamente.

"Me senti acolhido mas cheguei cheio de medo também, porque eu nunca tinha feito um musical. É totalmente fora da minha zona de conforto", conta Gianecchini , em entrevista à CARAS Brasil após a passagem exclusiva de cena da peça realizada em São Paulo na última terça-feira, 4. "O processo é gigante, de suor e lágrimas. Sinto que venci uma batalha gigante."

O ator diz que precisou se empenhar bastante para viver Belrose, personagem que trabalha como a drag queen Mitzie Mitosis. Além dele, o ator Diego Martins (27) interpreta o amigo Adam Whiteley, que se monta da drag queen Felicia.

Ruy, vencedora do prêmio Shell de melhor atriz, diz que não teve desafios para encarnar Bernadette, papel que alterna com Verónica Valenttino (38), já que, assim como a personagem, também é uma mulher trans. Para ela, o musical dá um passo importante ao trazer diversidade no elenco.

"Não estou tento grandes dificuldades em fazer a Bernadette, porque eu sou uma travesti. E ser uma travesti, fazendo outra travesti com a certeza de existência não seria possível se não fossem duas travestis fazendo. Eu e a Verónica temos uma parceria de vida, de anos, e isso só fortalece", afirma.

Agora, os dois se animam com a proximidade da estreia. Para eles, subir no palco trará a parte mais divertida após toda a preparação e trabalho duro que tiveram com a montagem que permanecerá até setembro na capital paulista, no Teatro Bradesco, em Perdizes, bairro da zona oeste.

Para Gianecchini, o musical o trouxe entendimento e pode levar o público a entender mais sobre sua própria liberdade. "É sobre isso também, de nos sentirmos bem dentro da nossa liberdade de ser, com as nossas cores e a nossa potencialidade máxima. É um orgulho gigante estar fazendo esse trabalho."

Ruy diz que, apesar de saber da possibilidade da existência de travestilidades, também sabe que há um movimento contrário à comunidade e isso a fez sentir uma responsabilidade de não poder errar. No entanto, agora, ela usa o espaço para referenciar.

"Eu e Verónica não começamos agora. Estou referenciando as que vieram antes, as minhas transcestrais que viveram, trabalharam, lutaram e correram contra seus medos para que hoje eu pudesse estar aqui. Hoje eu me sinto inteira."

Por fim, os dois celebram a parceria em cima dos palcos. "Estamos muito felizes com os nossos encontros na vida. A Wallie, bati o olho nela e soube que ela era parceira demais. É tão legal poder dividir as nossas vivências. Nem temos muito tempo de conversar nesse processo maluco que é fazer um musical, mas no pouquinho de tempo que temos de troca é muito lindo", acrescenta Gianecchini.

CONFIRA A ENTREVISTA DE REYNALDO GIANECCHINI E WALLIE RUY À CARAS BRASIL: