Reynaldo Gianecchini revela desafio de viver drag no teatro e diz: 'Mexeu com coisas profundas'

Durante coletiva de imprensa, Reynaldo Gianecchini conversou com a CARAS Brasil e falou sobre experiência no musical Priscilla, a qual interpreta uma drag queen

Prestes a estrear no teatro com o musical Priscilla - A Rainha do Deserto, Reynaldo Gianecchini garante que ser escalado para interpretar a personagem Tick, protagonista do espetáculo, foi algo que transformou sua vida. Durante a coletiva de imprensa, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o ator abriu o coração e garantiu que aprendeu bastante ao viver uma drag queen no palco.

"A minha vida sempre foi muito paralela com os meus e personagens, nessa peça não foi diferente. Nessa viagem pelo deserto, muita coisa acontece, põe em cheque muita coisa dentro delas e foi para mim também, esse processo mexeu em coisas muito profundas, desde o começo foi assim, muito intenso, mexeu nos meus medos, mexeu na sensação de não pertencimento, de chegar no musical, ser colhido no mundo musical, ser colhido no mundo LGBT. Enfim, tudo isso mexeu muito comigo", declara.

Apesar de ter muitos anos de carreira, Giane confessa que não ter tanta experiência com o universo musical e igualmente com a pauta LGBTQIAP+, temia pela falta de aceitação do público, mas o projeto fez ele se entender melhor. "Sempre foi muito cobrado com essa coisa da minha sexualidade e isso sempre me oprimiu muito. Então de lá para cá eu comecei a falar e me sinto à vontade, estou mais maduro para falar. Acho que esse momento veio muito de volta com o meu personagem, que também tem esses conflitos", diz.

Ainda segundo o ator, o espetáculo tem um momento especial o qual diversas vezes fez ele se emocionar em cena. Na ocasião, sua personagem canta a música True Colors, de Cyndi Lauper, uma das canções que ele considera marcante em sua vida. "Essa música me emocionou muito e um dia o Mariano [diretor do espetáculo] falou: 'Eu não quero nem que você cante, eu quero que você traga essa sua emoção'. E é isso, essa emoção me vem. Porque ela se confunde também com o meu processo. Então, é muito lindo", conta.

Priscilla - A Rainha do Deserto é um musical inspirado no filme de mesmo nome, lançado em 1994. A estreia do espetáculo está marcada para esta sexta-feira, 7, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Além de Gianecchini, a peça conta com Diego Martins, o Kelvin da novela Terra e Paixão, interpretando uma das protagonistas.