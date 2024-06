Elenco do musical Priscilla destaca representatividade com atrizes trans: 'Reparação'

Reynaldo Gianecchini, Wallie Ruy, Diego Martins e Verónica Valenttino receberam a imprensa para uma passagem inédita de Priscilla, A Rainha do Deserto

O elenco de Priscilla, A Rainha do Deserto exibiu uma passagem de cena exclusiva na noite desta terça-feira, 4. A CARAS Brasil fez parte de uma conversa com imprensa, em que os artistas debateram a representatividade do projeto e as atrizes Verónica Valenttino (38) e Wallie Ruy (38) destacaram a importância do musical contar com duas mulheres trans.

"Nos sentimos extremamente honradas, falamos há muito tempo sobre representatividade, que é poder estar presente em qualquer trabalho ou produções", começa Valenttino. A artista, vencedora do prêmio Shell de melhor atriz, faz parte do trio principal de Priscilla, e divide o papel de Bernadette Bassenger com Ruy .

"É importante perceber como é reparador o fato de estarmos presentes. Estamos falando de uma reparação histórica do tempo que a nossa comunidade foi silenciada, e ainda é. Só estar presente já é muito precioso, mas dentro desse trabalho, como estamos nós duas, passamos a falar de proporcionalidade, não apenas de representatitivade."

Ruy acrescenta ao dizer que, apesar de entender a importância de estar no elenco —que também conta com uma pessoa não-binária—, sabe que isso ainda não é suficiente. Ela ressalta que o Brasil ainda é o país que mais mata pressoas transexuais e travestis no mundo.

"Nós somos a concretização das nossas crianças, mas ainda não é a realidade de grande parcela da população transgênero desse país", afirma. "Hoje, estamos nesse espaço, falando por nós, é muito importante. Deixamos de ser objetos de estudo, para ser protagonistas das próprias histórias."

A atriz ainda reconhece que é importante o fato de sua personagem estar sendo interpretada por uma mulher, e não por um homem cis, como já aconteceu e ainda acontece em outras montagens do espetáculo pelo mundo. "As Bernardettes no mundo inteiro ainda são interpretados por homens."

Valenttino também acrescenta ao dizer que, o fato de estar nos palcos com Ruy é uma conquista para outras artistas que não puderam viver a experiência. "Estamos falando de dois corpos transgêneros, duas travestis, duas mulheres trans, que carregam toda uma transcestralidade e estamos aqui para todas as grandes divas que não puderam estar."

Priscilla, A Rainha do Deserto estreia na próxima sexta-feira, 7, no Teatro Bradesco, em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo. O elenco é completo por Reynaldo Gianecchini (51) como Anthony Belrose, que trabalha interpretando a drag queen Mitzie Mitosis; e Diego Martins (27), como o amigo Adam Whiteley, que se monta da drag queen Felicia.